Milano 10:39
52.498 -0,19%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:39
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Francoforte 10:40
24.896 -0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Piccolo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66.143. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62.976. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69.310.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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