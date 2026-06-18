Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Piccolo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66.143. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62.976. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69.310.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)