Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:09
30.230 -0,58%
Dow Jones 19:09
51.728 +0,32%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Borsa: Milano in flessione dello 0,56% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 52.552,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,56% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,56% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 52.552,73 punti.
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