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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,74%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.638,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,74%
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,74%, termina le contrattazioni a 51.638,94 punti.
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