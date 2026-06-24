Milano 15:53
51.683 -0,66%
Nasdaq 15:53
29.462 +0,39%
Dow Jones 15:53
51.825 +0,31%
Londra 15:53
10.456 +0,26%
Francoforte 15:53
24.684 -0,84%

Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 51.762,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,50% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 51.762,48 punti.
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