Milano
15:53
51.683
-0,66%
Nasdaq
15:53
29.462
+0,39%
Dow Jones
15:53
51.825
+0,31%
Londra
15:53
10.456
+0,26%
Francoforte
15:53
24.684
-0,84%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 16.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 51.762,48 punti
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,50% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 51.762,48 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Milano in flessione dello 0,56% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,44% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,22% alle 16:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,68%
Altre notizie
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,23% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,54% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,38% alle 13:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,42% alle 13:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,64% alle 16:00
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,46%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto