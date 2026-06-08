Francoforte: Cts Eventim in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso Cts Eventim , che mostra un -5,43%.



Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Cts Eventim mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,53 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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