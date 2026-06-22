Morgan Stanley, Warsh figura giusta per rinnovare la Fed ma liquidità spauracchio per i mercati azionari

(Teleborsa) - La reazione iniziale dei mercati dopo la prima riunione
della Fed
sotto la guida di Kevin Warsh
- con vendite su azioni e obbligazioni, appiattimento ribassista della curva dei rendimenti, dollaro in rafforzamento e oro in calo - è stata vista da Morgan Stanley
come un segnale che il nuovo presidente si sta muovendo nella giusta direzione
.
Gli analisti ritengono che i "mercati stiano segnalando che Warsh è in grado di rinnovare
la Fed, ridurre la dipendenza dal bilancio
come strumento di politica monetaria e contribuire a ristabilire la fiducia
nei responsabili delle politiche".
Per Warsh la priorità assoluta
della Fed è l’inflazione
e non la crescita economica o il mercato del lavoro. Egli ha criticato la banca centrale per aver mancato il proprio obiettivo di inflazione per cinque anni consecutivi.
Tra le novità di Warsh, anche l'avere eliminato il dot plot
, lo strumento Fed con cui vengono comunicate le aspettative sui tassi futuri, e l'allontanamento dalla forward guidance
più rigida. Questa è stata una mossa accolta favorevolmente da Morgan Stanley, che sostengono che un’eccessiva comunicazione anticipatoria abbia distorto i segnali di mercato
, inducendo gli investitori a concentrarsi più sull’anticipare le mosse della Fed che a reagire ai dati economici reali.
Inoltre, l’affermazione di Warsh di essere a proprio agio con un’inflazione che mantenga una "cifra iniziale di 2
" - con l'implica idea che possa muoversi in un intervallo tra il 2% e il 2,9%, piuttosto che puntare al rigido obiettivo del 2% - è stata letta come un implicito riconoscimento della necessità di "far girare l’economia a pieno regime" per contribuire a gestire il debito pubblico nel lungo periodo.
Gli analisti hanno poi sottolineato come la liquidità
rimanga il "rischio maggiore
per i mercati azionari nel breve termine, più di qualsiasi timore legato a un rialzo dei tassi da parte della Fed per combattere l’inflazione". Essi hanno anche aggiunto gli indicatori proprietari di liquidità segnalano venti contrari destinati a persistere fino a luglio.
Morgan Stanley ha confermato che, nonostante le incertezze di breve periodo, gli utili aziendali
rimangono il principale motore
del mercato rialzista e che è probabile superino le aspettative
per l’intero anno, compensando la compressione dei multipli di valutazione registrata dall’inizio dell’anno.
Riguardo all'inflazione Morgan Stanley ha poi osservato che quella legata ai dazi "sta diminuendo" e che il "forte calo dei prezzi del petrolio rende improbabili gli ’effetti di secondo round’
. Pertanto, il membro mediano del FOMC che punta a un rialzo quest’anno e a un taglio il prossimo anno dovrebbe riconsiderare la propria posizione qualora l’inflazione si rivelasse notevolmente più contenuta del previsto".