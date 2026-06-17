Fed, prima prova per Warsh: tassi fermi tra inflazione alta e pressioni politiche

(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe mantenere invariati i tassi d’interesse nella riunione di stasera, segnando il primo test per il nuovo presidente Kevin Warsh in un contesto di inflazione persistente e crescente pressione politica da parte del presidente Donald Trump per un taglio dei costi di finanziamento.



Nel suo primo incontro alla guida della banca centrale, Warsh si trova a gestire un FOMC sempre più preoccupato per la stabilità dei prezzi, aggravata dall’aumento dei prezzi dell’energia dopo l’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Alcuni membri del comitato stanno valutando scenari che potrebbero richiedere futuri rialzi dei tassi e spingono per rimuovere dal comunicato qualsiasi riferimento a possibili tagli imminenti.



L'attenzione degli investitori sarà rivolta al comunicato e alla prima conferenza stampa di Warsh, oltre alle nuove proiezioni economiche trimestrali e al "dot plot" aggiornato sulle attese dei tassi. Le stime degli economisti indicano un possibile aumento delle previsioni di inflazione e un rinvio dei tagli ai tassi fino al 2027.



Warsh ha inoltre promesso cambiamenti nella strategia comunicativa della Fed, nella gestione del bilancio e nei modelli sull’inflazione, mentre i mercati monitorano anche il suo rapporto con la Casa Bianca. Secondo diversi analisti, il suo approccio sarà determinante per valutare la futura direzione della politica monetaria statunitense.

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