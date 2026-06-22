New York: al centro degli acquisti Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,12%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Skyworks Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Skyworks Solutions segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,23 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 81,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 69,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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