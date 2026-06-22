New York: calo per Microsoft
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società informatica di Redmond mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 367,4 USD con area di resistenza individuata a quota 378,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 363,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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