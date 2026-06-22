Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:22
30.283 -0,41%
Dow Jones 19:22
51.736 +0,33%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

New York: scambi negativi per Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Alphabet
Seduta in ribasso per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che mostra un decremento del 3,73%.
Condividi
```