New York: calo per Alphabet

(Teleborsa) - Sottotono la Holding statunitense a cui fa capo Google , che passa di mano con un calo del 3,73%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alphabet , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Alphabet rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 357,7 USD, mentre i supporti sono stimati a 352. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 363,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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