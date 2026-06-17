Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 21:28
29.852 -0,39%
Dow Jones 21:28
51.625 -0,72%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

New York: scambi negativi per Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Cognizant Technology Solutions
Ribasso per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che presenta una flessione del 3,39%.
Condividi
```