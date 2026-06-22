New York: seduta euforica per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda di analisi e business intelligence , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di MicroStrategy Incorporated evidenzia un declino dei corsi verso area 115,1 USD con prima area di resistenza vista a 120,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 112,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```