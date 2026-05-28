New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di analisi e business intelligence, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,04% sui valori precedenti.
L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 143,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 147,8. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 141,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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