New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda di analisi e business intelligence , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,04% sui valori precedenti.



L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 143,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 147,8. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 141,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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