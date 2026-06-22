Wall Street contrastata: Nasdaq giù con tonfo Alphabet, ancora in calo SpaceX

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,25%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l' S&P-500 , che retrocede a 7.471 punti.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,47%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l' S&P 100 (-0,79%).



Sanitario (+1,03%), energia (+0,87%) e beni industriali (+0,85%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori telecomunicazioni (-4,51%) e beni di consumo secondari (-2,03%) sono tra i più venduti.



Nasdaq -1,2%, penalizzato dal crollo di Alphabet (-5,9%) dopo le dimissioni di due executive chiave nell'AI: si tratta di Noam Shazeer verso OpenAI e John Jumper (Nobel per la Chimica 2024) verso Anthropic.



Sul fronte geopolitico, il fine settimana ha portato nuove tensioni in Medio Oriente, con scontri tra Israele e Hezbollah in Libano e l'Iran che ha riannunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz accusando Israele di violare il cessate il fuoco. La situazione si è però parzialmente distesa dopo un incontro a Lucerna tra delegazioni USA e iraniane, con la partecipazione di Qatar e Pakistan. Il vicepresidente Vance ha annunciato quattro risultati, tra cui un meccanismo per mantenere aperto Hormuz e un accordo dell'Iran a invitare ispettori IAEA. Teheran ha però smentito quest'ultimo punto.



SpaceX ha perso un ulteriore 10,4%, estendendo a tre sedute consecutive il calo dal picco post-IPO. La società ha comunicato oltre 100 miliardi di liquidità e annunciato una prima emissione obbligazionaria senior unsecured, oltre a un accordo computing con Reflection AI da fino a 6,3 miliardi.



Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+3,55%), Amgen (+2,10%), JP Morgan (+2,07%) e United Health (+1,73%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon , che prosegue le contrattazioni a -4,35%.



Scende Nike , con un ribasso del 4,10%.



Microsoft scende del 2,61%.



Calo deciso per Salesforce , che segna un -2,58%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+5,11%), Intel (+4,97%), KLA-Tencor (+3,26%) e NXP Semiconductors (+2,78%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su ARM Holdings , che continua la seduta con -7,22%.



Crolla Netflix , con una flessione del 6,61%.



Vendite a piene mani su Palantir Technologies , che soffre un decremento del 5,94%.



Pessima performance per Alphabet , che registra un ribasso del 5,74%.

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