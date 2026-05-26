Milano 13:26
50.096 -0,25%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:26
10.530 +0,61%
Francoforte 13:27
25.263 -0,50%

Londra: sviluppi positivi per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: sviluppi positivi per Metlen Energy & Metals
Brilla la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che passa di mano con un aumento del 3,90%.
Condividi
```