Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:07
30.522 +2,99%
Dow Jones 21:07
51.787 +1,14%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

New York: sviluppi positivi per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per Advanced Micro Devices
Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia in rialzo dell'8,30%.
Condividi
```