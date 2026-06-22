Piazza Affari: movimento negativo per Carel Industries

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che tratta con una perdita del 2,01%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario attuale di Carel Industries mostra un allentamento della trendline al test del supporto 29,12 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 29,52. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 28,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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