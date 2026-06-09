Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con una variazione percentuale del 2,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Carel Industries . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Carel Industries evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 30,65 Euro. Primo supporto a 29,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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