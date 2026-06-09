Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una variazione percentuale del 2,19%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Carel Industries. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Carel Industries evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 30,65 Euro. Primo supporto a 29,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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