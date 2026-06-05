Carel Industries scivola in coda allo Star dopo downgrade di Exane
(Teleborsa) - Performance da fanalino di coda allo Star di Milano per Carel Industries , che al momento lascia sul terreno il 5,66% a 30,0 euro a fronte di modesto rialzo (+0,11%) dell'indice di appartenenza.
Sull'andamento del titolo pesa il downgrade da "Outperform" a "Neutral" da parte di Exane Bnp Paribas, citando un cambio di momentum tra i produttori di apparecchiature HVAC. Secondo il broker, le azioni di Carel sono aumentate di circa il 20% dai risultati del primo trimestre, mentre la crescita dovrebbe raggiungere il picco nel secondo trimestre.
Nonostante il declassamento, Exane ha alzato il prezzo obiettivo del 10% a 34 euro, tenendo conto anche del potenziale di M&A.
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