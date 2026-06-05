Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che presenta una flessione del 2,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a -0,02% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di Carel Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,33 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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