Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che presenta una flessione del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a -0,02% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di Carel Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,33 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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