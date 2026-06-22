Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che lievita del 2,67%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,89%, rispetto a +0,99% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo di Technoprobe mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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