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Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 107.462,21 punti, ritracciando dell'1,35%.
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