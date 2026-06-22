Twenty-First Century Fox scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nel settore media, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,17% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Twenty-First Century Fox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Twenty-First Century Fox mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,6 USD con area di resistenza individuata a quota 51,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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