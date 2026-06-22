Twenty-First Century Fox scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nel settore media , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,17% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Twenty-First Century Fox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Twenty-First Century Fox mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,6 USD con area di resistenza individuata a quota 51,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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