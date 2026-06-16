New York: performance negativa per Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore media , che tratta con una perdita del 3,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Twenty-First Century Fox , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Twenty-First Century Fox segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52,17 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 51,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```