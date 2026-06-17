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Intercontinental Exchange scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Intercontinental Exchange scambia in rosso a New York
Ribasso per il gestore delle borse regolamentate di materie prime e prodotti finanziari, che passa di mano in perdita del 4,30%.
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