Usa, spesa per Amazon Prime Day aumenterà del 9%, raggiungendo i 26,3 miliardi

(Teleborsa) - I consumatori dovrebbero approfittare delle offerte su abbigliamento e articoli per la casa per il ritorno a scuola, spingendo la spesa online a un nuovo record durante la dodicesima edizione dell'evento di sconti Prime Day di Amazon.com che inizia martedì.



Secondo Adobe, che monitora le visite ai siti di vendita al dettaglio, i consumatori statunitensi spenderanno 26,3 miliardi di dollari online su Amazon e altri rivenditori durante i quattro giorni dell'evento, con un aumento del 9% rispetto all'edizione dello scorso anno a luglio. Si prevede che gli sconti saranno in linea con le offerte dell'anno scorso.



secondo le stime di EMarketer, Amazon si aggiudicherà circa il 60% di tutta la spesa online negli Stati Uniti durante il Prime Day, la sua quota di mercato più alta dal 2019.



(Foto: Marques Thomas su Unsplash)

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