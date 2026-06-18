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Amazon valuta la vendita diretta di chip per l'intelligenza artificiale per contrastare Nvidia

Finanza, Scienza e tecnologia
Amazon valuta la vendita diretta di chip per l'intelligenza artificiale per contrastare Nvidia
(Teleborsa) - Amazon è al lavoro per vendere direttamente i suoi chip AI Trainium alle aziende per i loro data center, puntando a competere con Nvidia e sfruttare la crescente domanda globale di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

E' quanto riporta Bloomberg citando un’intervista a Peter DeSantis. Il responsabile AI del colosso e-commerce ha infatti affermato di considerare "l’infrastruttura AI in rapida evoluzione" e di essere "costantemente alla ricerca di modi per raggiungere un numero maggiore di clienti".

Il management di Amazon ha dichiarato di non essere preoccupato in merito a una perdita di ricavi cloud in relazione alla decisione di vendere hardware al di fuori di Amazon Web Services.




(Foto: Marques Thomas su Unsplash)
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