Amazon valuta la vendita diretta di chip per l'intelligenza artificiale per contrastare Nvidia

(Teleborsa) - Amazon è al lavoro per vendere direttamente i suoi chip AI Trainium alle aziende per i loro data center, puntando a competere con Nvidia e sfruttare la crescente domanda globale di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.



E' quanto riporta Bloomberg citando un’intervista a Peter DeSantis. Il responsabile AI del colosso e-commerce ha infatti affermato di considerare "l’infrastruttura AI in rapida evoluzione" e di essere "costantemente alla ricerca di modi per raggiungere un numero maggiore di clienti".



Il management di Amazon ha dichiarato di non essere preoccupato in merito a una perdita di ricavi cloud in relazione alla decisione di vendere hardware al di fuori di Amazon Web Services.









(Foto: Marques Thomas su Unsplash)

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