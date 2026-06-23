ADR, impatto economico oltre 31 miliardi (1,6% PIL) e quasi 600 mila occupati attivati

Lo studio condotto con PTS

(Teleborsa) - Nel 2025 il sistema aeroportuale romano gestito da Aeroporti di Roma (ADR) ha generato un impatto socioeconomico complessivo pari a 31,3 miliardi di euro di valore aggiunto, attivando oltre 590 mila posti di lavoro a livello nazionale. È quanto emerge da uno studio realizzato da ADR con il supporto di PTS, secondo la metodologia internazionale di ACI Europe e sulla base delle più recenti matrici economiche ISTAT.



L'analisi misura gli effetti diretti, indiretti, indotti e catalitici prodotti dagli scali della Capitale sull'economia italiana. All'interno del sistema, lo scalo "Leonardo da Vinci" rappresenta il principale contributore, con 28,3 miliardi di euro di valore aggiunto e oltre 538 mila posti di lavoro attivati sul territorio nazionale.



Il contributo complessivo generato dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino equivale a circa l'1,6% del PIL nazionale e all'1,9% dell'occupazione italiana. Secondo lo studio, i due scali si confermano infrastrutture rilevanti per la competitività del Paese.



Lo studio evidenzia inoltre una crescita dell'impatto generato dagli aeroporti romani rispetto al 2024. Il valore economico attivato dagli scali è aumentato di circa 500 milioni di euro (+2%), mentre l'impatto occupazionale complessivo è cresciuto di oltre 50 mila posti di lavoro (+10%), considerando l'insieme degli effetti diretti, indiretti, indotti e catalitici.



Secondo l'analisi, il valore degli aeroporti di Roma non si limita alle attività direttamente collegate al trasporto aereo, ma si estende all'economia resa possibile dalla connettività internazionale, comprendendo turismo, consumi, logistica, servizi, investimenti e filiere produttive attivate lungo l'intera catena del valore.

Condividi

```