USA, ADP: nuovi posti di lavoro nel settore privato a maggio

(Teleborsa) - E' migliore del previsto la creazione dei posti di lavoro nel settore privato statunitense a maggio. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 122 mila posti di lavoro, dopo i +105 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +109 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 118 mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì, 5 giugno 2026.



L'incremento maggiore è quello del settore servizi (+36 mila unità), seguito da quello manifatturiero (+3 mila) e delle costruzioni (+8 mila unità).



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 49 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 10 mila unità e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 40 mila.

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