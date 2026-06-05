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USA, Variazione occupati in maggio

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USA, Variazione occupati in maggio
USA, Variazione occupati in maggio pari a 172K unità, in calo rispetto al precedente 179K unità (la previsione era 85K unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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