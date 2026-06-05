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/ USA, Variazione occupati in maggio
USA, Variazione occupati in maggio
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05 giugno 2026 - 14.35
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Variazione occupati in maggio pari a 172K unità
, in calo rispetto al precedente 179K unità (la previsione era 85K unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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