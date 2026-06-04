Broadcom, pioggia di giudizi positivi dagli analisti dopo conti trimestre

(Teleborsa) - Crolla al Nasdaq il titolo Broadcom a dispetto di risultati ben oltre le attese e dei giudizi positivi degli analisti. Il titolo perde oltre il 14% a 410,93 dollari.



La società ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 12,1 miliardi di dollari ed un utile per azione (EPS) di 2,44 dollari, superiore ai 2,39 dollari del consensus, mentre il fatturato è aumentato del 48% a 22,19 miliardi di dollari, contro stime di consenso a 22,04 miliardi di dollari. Quanto alla guidance, Broadcom prevede per il trimestre in corso un fatturato di 29,40 miliardi di dollari, contro le stime di consenso degli analisti di 28,50 miliardi di dollari.



A seguito dei risultati migliori delle attese, Broadcom ha ricevuto giudizi molto positivi dagli analisti. BNP Paribas Exane ha alzato il target price a 640 da 600 dollari, confermando un giudizio Outperform. HSBC ha alzato il prezzo obiettivo a 600 da 450 dollari, mantenendo una raccomandazione Buy, Raymond James ha alzato la soglia i prezzo a 450 da 428 dollari con conferma di Outperform, mentre UBS ha abbassato il target price a 485 da 490 dollari, mantenendo un giudizio Buy.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

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