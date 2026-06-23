Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 4,08%.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 73,12, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 76,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 72,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)