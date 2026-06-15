Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,50%.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 81,73, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 89,41. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)