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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,91%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 52.315,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,91%)
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,91%, dopo aver iniziato a 52.315,79 punti.
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