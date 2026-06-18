Milano 10:41
52.481 -0,22%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:41
10.415 -0,89%
Francoforte 10:42
24.892 -0,17%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)

Il FTSE MIB prende il via a 52.674,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,15%, a quota 52.674,63 in apertura.
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