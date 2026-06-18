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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)
Il FTSE MIB prende il via a 52.674,63 punti
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Finanza
18 giugno 2026 - 09.02
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Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,15%, a quota 52.674,63 in apertura.
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