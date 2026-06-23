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/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%
SSE a 4.147,55 punti
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23 giugno 2026 - 07.08
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