Milano 12:19
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:19
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%
Indice SSE +1,4% a quota 4.147,55 all'apertura pomeridiana.
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