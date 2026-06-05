Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
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Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,43%

SSE a 4.075,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,43%
Indice SSE +0,43% a quota 4.075,31 all'apertura pomeridiana.
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