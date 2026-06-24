Milano 9:13
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Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 9:12
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,61%

SSE a 4.096,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,61%
Indice SSE -1,61% a quota 4.096,14 all'apertura pomeridiana.
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