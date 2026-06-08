Milano 9:37
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Dow Jones 5-giu
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Londra 9:37
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,26%

SSE a 3.976,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,26%
Indice SSE -1,26% a quota 3.976,83 all'apertura pomeridiana.
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