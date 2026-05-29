Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca , che avanza bene del 3,38%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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