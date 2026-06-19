Francoforte: scatto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia chimica tedesca , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 16,01 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 16,98. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 15,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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