Francoforte: scatto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia chimica tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 16,01 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 16,98. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 15,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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