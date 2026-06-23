Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica tedesca , con una variazione percentuale dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Telekom rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico dell' operatore di telefonia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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