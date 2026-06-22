Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia telefonica tedesca , con un ribasso del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,45. Il peggioramento dell' operatore di telefonia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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