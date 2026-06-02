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Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Post

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Post
Scambia in profit l'operatore postale tedesco, che lievita del 3,31%.
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