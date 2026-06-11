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Francoforte: in calo Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Deutsche Telekom
Pressione sulla compagnia telefonica tedesca, che tratta con una perdita del 2,27%.
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