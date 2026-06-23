Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Rheinmetall AG resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.222,9 Euro. Supporto visto a quota 1.195,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.249,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```