Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Rheinmetall AG resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.222,9 Euro. Supporto visto a quota 1.195,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.249,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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