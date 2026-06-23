Madrid: andamento sostenuto per Amadeus IT
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Amadeus IT evidenzia un declino dei corsi verso area 51,46 Euro con prima area di resistenza vista a 53,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 50,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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