Madrid: andamento sostenuto per Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Amadeus IT evidenzia un declino dei corsi verso area 51,46 Euro con prima area di resistenza vista a 53,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 50,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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