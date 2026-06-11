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Madrid: giornata depressa per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Amadeus IT
Ribasso composto e controllato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.
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