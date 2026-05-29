Milano 13:55
50.131 +0,61%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 13:55
10.447 +0,20%
Francoforte 13:54
25.078 -0,06%

Madrid: amplia l'ascesa Amadeus IT

Migliori e peggiori
Madrid: amplia l'ascesa Amadeus IT
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che mostra una salita bruciante del 4,33% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,29 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,89. L'equilibrata forza rialzista di Amadeus IT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```